TVK Claims DMK May Ally With BJP: तमिलनाडु की राजनीति में सीएम विजय की पार्टी टीवीके के दावे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने दावा किया है कि पूर्व सीएम एमके स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) अब बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रही है। TVK का यह दावा ऐसे समय सामने आया है, जब मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इसमें परिसीमन बिल को पेश करने की अटकलें तेज है।