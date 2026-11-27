1731 – 1745 राणोजी राव सिंधिया सिंधिया राजवंश के संस्थापक। पेशवा बाजीराव प्रथम के समय मालवा क्षेत्र में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया।

1745 – 1755 जयप्पा राव सिंधिया राणोजी राव के ज्येष्ठ पुत्र। उन्होंने मारवाड़ (राजस्थान) और उत्तर भारत में अभियानों का नेतृत्व किया।

1755 – 1761 दत्ताजी राव सिंधिया जयप्पा राव के भाई। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ उत्तर भारत में मराठा सेना का नेतृत्व करते हुए 1760 में नजीबाबाद के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए।

1761 – 1794 महादजी सिंधिया (महादजी शिंदे) राजवंश के सबसे प्रतापी शासक। पानीपत के तृतीय युद्ध (1761) के बाद मराठा शक्ति को पुनर्गठित किया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दिया और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया।

1794 – 1827 दौलत राव सिंधिया महादजी के दत्तक उत्तराधिकारी। उन्होंने 1810 में राजधानी को उज्जैन से स्थानांतरित करके ग्वालियर स्थापित किया। द्वितीय व तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध इन्हीं के दौर में हुए।

1827 – 1843 जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय दौलत राव की महारानी बैजा बाई के संरक्षण के बाद गद्दी पर बैठे।

1843 – 1886 जयजीराव सिंधिया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ग्वालियर के महाराजा। उनके काल में जय विलास महल (Jai Vilas Palace) का निर्माण हुआ।

1886 – 1925 माधवराव सिंधिया प्रथम ग्वालियर रियासत के आधुनिकीकरण का श्रेय (रेलवे, सिंचाई परियोजनाएं और प्रशासनिक सुधार)।

1925 – 1961 जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर रियासत के अंतिम अंतिम शासक महाराज। 1947 में भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और मध्य भारत (मध्य प्रदेश का पूर्व रूप) के प्रथम 'राजप्रमुख' बने।

1945 – 2001 माधवराव सिंधिया जीवाजीराव के पुत्र। वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री व नागरिक उड्डयन मंत्री।

1971 – वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के पुत्र। वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (नागरिक उड्डयन व दूरसंचार मंत्रालय)।