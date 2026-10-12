यशोधरा की लव मैरेज रोकने जेल से बाहर निकली थीं विजया राजे, पर बेटी ने कर दी थी बगावत

आपातकाल के दिन थे। कई नेताओं के साथ विजया राजे सिंधिया भी गिरफ्तार कर ली गई थीं। लेकिन, उन्हें जेल से बाहर आना था। उनकी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया 21 साल की हो चुकी थीं। मां होने के नाते उन्हें बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। यह चिंता ज्यादा इसलिए भी थी, क्योंकि यशोधरा को किसी से प्यार हो गया था। विजया राजे को वह शख्स एकदम पसंद नहीं था। इसलिए वह अपनी पसंद और हैसियत के किसी लड़के से जल्दी से जल्दी बेटी की शादी करवाना चाहती थीं। इसी बीच मेडिकल ग्राउंड पर विजया राजे को पैरोल पर रिहाई मिल गई। 'द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर: एन ऑटोबायोग्राफी' में उन्होंने लिखा है, 'जेल गई राजनीतिक कारणों से थी, बाहर घरेलू वजह से निकली थी।'