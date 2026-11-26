26/11 Anniversary: मुंबई आतंकी हमले की 18वीं बरसी पर गुरुवार को देश ने जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों और आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2008 के इन कायरतापूर्ण हमलों ने पूरे देश को झकझोर दिया था।