26/11 Mumbai Attack : कसाब को फांसी के बाद भी कौन से सवाल बाकी? उज्ज्वल निकम ने उठाया मुद्दा (फोटो सोर्स:newsonair.gov.in)
26/11 Anniversary: मुंबई आतंकी हमले की 18वीं बरसी पर गुरुवार को देश ने जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों और आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2008 के इन कायरतापूर्ण हमलों ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
अमित शाह ने X पर लिखा, "आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं।" उन्होंने हमलों में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि भी दी।
गृह मंत्री ने आतंकवाद को मानवता के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की दुनियाभर में सराहना हो रही है। भारत वैश्विक लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते हुए आतंक के हर रूप और साजिश के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख दोहराया है। गुरुवार को उन्होंने हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद किया और सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षाकर्मियों को नमन किया।
जयशंकर ने X पर लिखा कि भारत आतंकवाद के हर रूप से लड़ने और इसमें शामिल लोगों को न्याय के कटघरे तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की बात कही और #NeverForget हैशटैग के साथ कभी न भूलने का संदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नागरिकों और वीर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए कहा कि 'नया भारत' एकजुटता, दृढ़ इच्छाशक्ति और जीरो टॉलरेंस के साथ इसके खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गुरुवार को मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय में श्रद्धांजलि परेड में शामिल होने का कार्यक्रम है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को याद किया। उन्होंने आतंक के सामने डटे रहे पुलिस और सुरक्षाकर्मियों के साहस, शौर्य और अटूट समर्पण को सलाम किया।
रक्षा मंत्री के अनुसार, उनका साहस कर्तव्य, त्याग और राष्ट्र सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है तथा यह बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत हर तरह के आतंकवाद को खत्म करने के संकल्प पर अडिग है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय में शहीद पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने कहा कि भारत ने न्यायिक स्तर पर निर्णायक जवाब दिया और आतंकी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई। हालांकि, बड़ी साजिश से जुड़े अहम सवाल बाकी हैं।
निकम ने पूछा कि क्या हम हमले की साजिश रचने वालों तक पहुंच पाए और 166 पीड़ितों को न्याय दिला सके? अगर नहीं, तो क्यों? उनके अनुसार, हर भारतीय के मन में हमलावरों और उनके मकसद को लेकर भी सवाल बना हुआ है।
26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे थे। चार दिनों के दौरान हुए हमलों में 166 लोग मारे गए और 300 घायल हुए।
आतंकियों ने ताज और ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नरीमन हाउस स्थित यहूदी केंद्र, कामा अस्पताल, मेट्रो सिनेमा और लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया। विदेशी नागरिकों और बड़ी संख्या में कामकाजी लोगों की आवाजाही वाली इन जगहों को रेकी के बाद चुना गया था।
नौ आतंकी मारे गए, जबकि कसाब पकड़ा गया। सहायक उप-निरीक्षक तुकाराम ओंबले ने उसे पकड़ने के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। कसाब को मई 2010 में मौत की सजा सुनाई गई और दो साल बाद पुणे की जेल में फांसी दी गई।
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