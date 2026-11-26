दहिया ने आगे बताया, "इसके बाद आज हमें सूचना मिली कि जिन लोगों ने कोर्ट परिसर के बाहर ऋषि पुथला पर गोलियाँ चलाई थीं, वो इसी इलाके में मौजूद हैं। वो सिकंदरपुर माजरा के आसपास थे। हमने छापेमारी की और हमारी जानकारी सही निकली। जब हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस टीम पर गोलियाँ चला दीं। इसके जवाब में अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने आरोपियों के पैरों की तरफ गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गए। इसके बाद घायल लोगों को गोहाना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर तीन लोग मौजूद थे। विक्की (जिसे विकास या विक्की राबड़ा भी कहा जाता है), राहुल (उर्फ नन्हा) और कृष्ण (उर्फ बगाना)। राहुल और विक्की घायल हुए हैं।"