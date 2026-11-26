मोदी ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद, आंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों को अर्पित श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि जनता से संविधान का जुड़ाव गहरा करने के लिए उनकी सरकार ने एक दशक से अधिक पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। लेख में संविधान की विशिष्टता, उसे मजबूत करने के NDA के कदमों और सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रयासों पर भी जोर है।