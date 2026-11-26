Kerala Congress Factionalism: केरल में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के भीतर बढ़ते गुटीय संघर्ष और नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी से हाईकमान की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि हालात को देखते हुए पार्टी आलाकमान जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले से सीएम वीडी सतीशन ने दूरी बनाई हुई है।