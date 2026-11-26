बेटी की शादी में अनंत सिंह ने लहराया गमक्षा (Photo-IANS)
Anant Singh Daughter Shivangi Wedding: बिहार में मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की बुधवार को बिहटा निवासी ऋषिकेश कुमार के साथ संपन्न हुई। राजधानी पटना के नदवां और लदमा इलाके में आयोजित इस शादी की चर्चा पूरे देशभर में रही। इस शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है, जिनको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शादी में आए लोगों को पत्तल बांटते हुए नजर आ रहे है। लोग इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि शादी में लाखों लोगों ने खाना खाया है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ऐसे ही अनंत सिंह को ‘छोटे सरकार’ नहीं कहते।
वहीं शादी समारोह में आयोजित घुड़दौड़ लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई है। मैदान में जगह कम पड़ने पर कई युवक बिजली के खंभों और टावरों पर चढ़कर मुकाबला देखते नजर आए।
करीब 12 बीघा जमीन में बनाए गए ट्रैक पर 52 घोड़ों ने हिस्सा लिया। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों के घुड़सवार शामिल हुए। विजेता के लिए नई महिंद्रा थार गाड़ी रखी गई है।
हालांकि, प्रतियोगिता के अंतिम दौर में भीड़ बेकाबू हो गई। दर्शक मैदान की सीमाएं पार कर ट्रैक तक पहुंच गए। इसके बाद आयोजकों को घुड़दौड़ रोकनी पड़ी।
वहीं एक अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सब्जी से पनीर ढूंढ रहे है।
अपनी बेटी की शादी में विधायक अनंत सिंह का देसी अंदाज भी देखने को मिला है। अनंत सिंह ने गाड़ी पर चढ़कर गमछा लहराया। विधायक का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आया।
वहीं शादी में ज्यादा भीड़ होने से खाने के समय अफरा-तफरी भी हो गई। लोग खुद से ही खाने लेने लग गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे है, जिसमें लोगों को पत्तल फेंककर बांटे जा रहे है।
शादी समारोह में वीआईपी मेहमानों के आगमन के लिए विशेष इंतजाम किए गए। अनंत सिंह ने खास तौर पर हेलिपैड भी बनवाया, जहां हेलीकॉप्टर से मेहमान पहुंचे ।
उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर से समारोह स्थल पहुंचे। वहीं, केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह भी सुबह कार्यक्रम में शामिल हुए।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय