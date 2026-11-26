Anant Singh Daughter Shivangi Wedding: बिहार में मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की बुधवार को बिहटा निवासी ऋषिकेश कुमार के साथ संपन्न हुई। राजधानी पटना के नदवां और लदमा इलाके में आयोजित इस शादी की चर्चा पूरे देशभर में रही। इस शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है, जिनको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।