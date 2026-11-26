India Weather Update: नवंबर के अंतिम सप्ताह में उत्तर भारत में ठंड का असर तेज होने लगा है। हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंचने के कारण झीलों और जलस्रोतों पर बर्फ जमने लगी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और चंबा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंबा स्थित प्रसिद्ध मणिमहेश झील पर 4 से 5 इंच मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भी रात का तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ती ठंड का असर अब मैदानी इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की है।