MP Agriculture Roadmap: मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गांवों में पुलों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी।