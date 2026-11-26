मध्यप्रदेश में खेती और ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार
MP Agriculture Roadmap: मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गांवों में पुलों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी।
नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में यह बैठक हुई। इसमें मध्यप्रदेश के विकास से जुड़े कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य के कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि विकास से जुड़ी योजनाओं को एक निश्चित दिशा देना और राज्य में खेती के विकास को गति देना है।
बैठक में ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इन परियोजनाओं से गांवों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। पुलों के निर्माण से उन इलाकों में भी संपर्क आसान हो सकेगा, जहां आवागमन में बाधाएं आती हैं।
इस बैठक में मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, कृषि मंत्री एदल सिंह आंजना, संबंधित सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कृषि विकास, ग्रामीण सड़कों और पुल निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के साथ राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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