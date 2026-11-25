ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर: इस अभिनव पहल का उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय की आजीविका को मजबूत बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना भी है। पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं, महिलाओं और ग्रामीणों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार की नई संभावनाएं विकसित होंगी। स्थानीय पर्यटन गाइड, नौकायन संचालन, पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था, स्थानीय खानपान, हस्तशिल्प एवं अन्य पर्यटन सेवाओं के माध्यम से ग्रामीणों को आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने की संभावनाएं बढ़ेंगी।