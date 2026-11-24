मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज इन बुराइयों को स्वीकार नहीं करता, और इन्हें केवल सामूहिक प्रयासों से ही रोका जा सकता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे हमारे राज्य से इन बुराइयों को खत्म करने के लिए मिलकर काम करें। मैं महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और घरेलू हिंसा तथा मानव तस्करी को रोकने के प्रयासों के लिए आयोग और उसके सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।