किसानों को 65100 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने अकवान से फसल नुकसान पर किसानों को प्रति एकड़ 65100 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। शनिवार को राजीव भवन में पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति की गणना 21 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाए। उन्होंने धान खरीदी की अवधि 15 दिन बढ़ाने और जिन किसानों के तीन दिन से टोकन कटे होने के बावजूद खरीदी नहीं हो सकी, उनके टोकन दोबारा जारी करने की मांग भी की। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार फसल नुकसान का आकलन नहीं करवा रही है। उनके मुताबिक पिछले 24 दिनों में तीन चक्रवाती तूफानों से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। लाखों किसानों की फसल खेतों में कटी पड़ी थी या खलिहानों तक नहीं पहुंची थी, जो बारिश में खराब हुई। उन्होंने कहा कि बस्तर में पहले ही 1083 गांवों के 74 हजार से अधिक लोग और 6154 हेक्टेयर से ज्यादा फसल प्रभावित हो चुकी है। पूरे प्रदेश में लाखों हेक्टेयर धान की फसल खराब होने का दावा भी उन्होंने किया।