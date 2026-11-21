B.Ed Admission 2026: एससीईआरटी ने बीएड की अंतिम चरण की काउंसिलिंग में आंशिक संशोधन करते हुए नए पंजीकरण के लिए पोर्टल ओपन किया है। बीएड में अंतिम व तृतीय चरण की काउंसिलिंग में तीन सूची जारी होने के बाद भी लगभग 900 सीट खाली हैं। नए पंजीयन खुलने से बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को प्रवेश का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन नामांकन एवं विकल्प संशोधन की तिथि 22 नवंबर व 23 नवंबर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं। किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं। इस चरण में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन सहमति देना अनिवार्य है।