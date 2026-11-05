मेडिकल PG एडमिशन में बड़ा बदलाव, MD-MS में सीट मिली तो करना होगा ये काम, वरना होंगे बाहर

रायपुर - 146 - 74 - 92 - 00

बिलासपुर - 91 - 43 - 48 - 00

राजनांदगांव - 18 - 09 - 09 - 00

जगदलपुर - 28 - 15 - 13 - 00

रायगढ़ - 42 - 21 - 21 - 00

अंबिकापुर - 40 - 20 - 20 - 00

कोरबा - 13 - 07 - 06 - 00

रिम्स - 63 - 54 - 00 - 09

बालाजी - 100 - 85 - 00 - 15

शंकराचार्य - 101 - 86 - 00 - 15

कुल - 642