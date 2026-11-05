रेलवे पार्किंग में ‘सिंडिकेट राज’! शिकायतों के बाद भी ठेकेदार पर मेहरबान रेलवे, 1.21 करोड़ का ठेका देकर भूले सुरक्षा

रायपुर@ हिमांशु शर्मा। Railway Parking Scam: रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। यहां पार्किंग व्यवस्था में नियम-कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आरपीएफ थाना के साइड में संचालित पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ पहले भी वसूली, अनियमितताओं और विवादों की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इस पर रेलवे सिर्फ फाइन लगाकर भूल जाता है। अब उसे दोबारा पार्किंग संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जानकारी के अनुसार, एक ठेकेदार के छोड़ने के बाद टेंडर के जरिए 1 करोड़ 21 लाख प्लस जीएसटी के साथ ठेका दिया गया है।