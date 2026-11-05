CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल असर, कहीं बारिश तो कहीं बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा

Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। चक्रवाती तूफान मुरासु के असर से गुरुवार को बस्तर संभाग के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, अगले 24 घंटे में आसमान साफ होने के साथ न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इससे प्रदेश में रातें ठंडी होने लगेंगी और हल्की ठंड का अहसास बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।