Chhattisgarh Politics: 6 हजार करोड़ के सट्टा घोटाले में आएंगे नए नाम? सौरभ चंद्राकर पर CM साय का बयान

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में लंबे समय से जांच चल रही है। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के संचालन, उससे जुड़े लोगों और कथित आर्थिक लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं। सौरभ चंद्राकर को इस मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल बताया गया है। अब भारत प्रत्यर्पण के बाद CBI की पूछताछ को लेकर चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन और उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। मुख्यमंत्री साय ने भी इसी संभावना की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस मामले में कई और लोग फंस सकते हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति की भूमिका और उसके खिलाफ आरोपों की पुष्टि जांच एजेंसी के साक्ष्यों और आगे की कानूनी प्रक्रिया से ही होगी।