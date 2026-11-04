अब दुनिया देखेगी बस्तर की खूबसूरती! अमित शाह ने बताया क्यों खास है छत्तीसगढ़?

छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बात हो और बस्तर के जलप्रपातों तथा जंगलों का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। चित्रकोट जलप्रपात को प्रदेश की सबसे खास प्राकृतिक पहचान में गिना जाता है। वहीं तीरथगढ़ जलप्रपात और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र हैं। अमित शाह ने इन पर्यटन स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की काफी क्षमता है। इसके अलावा मां दंतेश्वरी मंदिर, मां बम्लेश्वरी मंदिर और बस्तर दशहरा जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन भी प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाई दे सकते हैं। यदि इन स्थलों को बेहतर पर्यटन सुविधाओं, प्रचार-प्रसार और स्थानीय स्तर पर जरूरी व्यवस्थाओं से जोड़ा जाता है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना सकता है।