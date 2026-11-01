Amit Shah in Raipur: राज्योत्सव में शामिल होकर दिल्ली लौटेंगे गृह मंत्री, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

Amit Shah in Raipur: राज्योत्सव में शामिल होकर दिल्ली लौटेंगे गृह मंत्री(photo-patrika)
Amit Shah in Raipur: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार, वे 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शहर में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक राज्योत्सव के समापन समारोह में मौजूद रहेंगे। इस बार राज्योत्सव की थीम ‘नक्सल मुक्त राज्य’ रखी गई है। समारोह में छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों और लोक नर्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, जनता और युवाओं की मांग पर देश के तीन चर्चित कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के बाद अमित शाह दिल्ली लौट जाएंगे।
जारी कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे शहर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान वे एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।
अस्पताल के उद्घाटन के बाद अमित शाह शाम 6 बजे राज्योत्सव के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वे रात 8 बजे तक समापन समारोह में शामिल रहेंगे। इसके बाद उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और आयोजन से जुड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
इस बार छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की थीम ‘नक्सल मुक्त राज्य’ रखी गई है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और प्रदेश में शांति एवं विकास के प्रयासों को इस थीम के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसे में राज्योत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए समयसीमा तय करने की बात कही थी। ऐसे में राज्योत्सव की थीम और उनके दौरे को नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि राज्योत्सव के सांस्कृतिक मंच पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों और लोक नर्तकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश की स्थानीय और जमीनी प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जनता और युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए देश के तीन चर्चित बाहरी कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। इस तरह राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति के साथ देश के चर्चित कलाकारों की प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी।
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