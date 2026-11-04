गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को SIR पर संसद में चर्चा की दी चुनौती

अमित शाह ने कहा कि आप (राहुल गांधी) में यदि साहस है, तो जनता के सामने सदन के पटल पर तर्क रखिए। हाथ में संविधान की प्रति लेकर घूमने मात्र से उसकी रक्षा नहीं होती, आचरण भी संवैधानिक होना चाहिए। राहुल ने संसद को बंधक बना रखा है।