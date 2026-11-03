घर के बोरवेल-कुएं का पानी पीने योग्य है या नहीं, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में मुफ्त कराएं जांच, मौके पर मिलेगी रिपोर्ट

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुताबिक, जांच में पानी के नमूनों में फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुओं और बैक्टीरिया की मौजूदगी की पड़ताल की जा रही है। इन तत्वों की अधिक मात्रा या हानिकारक सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। खासकर भूजल पर निर्भर रहने वाले परिवारों के लिए यह जांच उपयोगी है। लंबे समय तक दूषित या निर्धारित मानकों से अधिक हानिकारक तत्वों वाला पानी इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा हो सकता है। जांच रिपोर्ट से लोगों को पता चल सकेगा कि उनके घर के जल स्रोत का पानी पीने योग्य है या उसमें किसी तरह की समस्या मौजूद है।