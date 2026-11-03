छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में छाया चलता-फिरता रोबोट, होटल से घरों तक हो सकता है उपयोग, बिना इंटरनेट के होता है ऑपरेट

टीम के सदस्य ओम सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में तकनीक से जुड़े कई काम हो रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच जाकर उनसे जुड़ने वाला चलता-फिरता रोबोट कम दिखाई देता है। इसी सोच के साथ इसे प्रदर्शन के लिए चुना गया। इसकी तैयारी अचानक हुई। 27 अक्टूबर को तैयारी शुरू की गई और इसके बाद टीम ने ट्रेनिंग ली। 31 अक्टूबर की रात तक इसकी अंतिम ट्रेनिंग पूरी की गई और अगले दिन यानी 1 नवंबर को प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया। टीम में ओम सिन्हा के साथ देव सिन्हा और अन्य सहयोगी शामिल हैं।