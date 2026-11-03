छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एमडी-एमएस प्रवेश के लिए सूची जारी, 10 नवंबर तक लेना होगा एडमिशन

देश में टॉप 50 में सबसे ज्यादा सीटें जनरल मेडिसिन की पसंद की गई है। इसके बाद रेडियो डायग्नोसिस का नंबर है। प्रदेश में भी यही ट्रेंड है। पिछले साल टॉप 10 में 6 छात्रों ने मेडिसिन व चार छात्रों ने रेडियोलॉजी की सीटें पसंद की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप टेन के छात्रों ने केवल दो विषय पसंद की है। जबकि पहले ऑब्स एंड गायनी व पीडियाट्रिक विषय भी रहते थे। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि टॉप 4 ने रेडियो डायग्नोसिस सीट व बाकी 6 छात्रों को जनरल मेडिसिन की सीटें मिलीं थीं। इस बार टॉपर ने रेडियो डायग्नोसिस की सीट चुनी है।