3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Holiday Breaking: छत्तीसगढ़ में छुट्टी का ऐलान! देवउठनी एकादशी पर बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय, आदेश जारी

Dev Uthani Ekadashi 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और नवा रायपुर के सरकारी कार्यालयों के लिए स्थानीय अवकाश की तारीख बदल दी है। अब 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर छुट्टी रहेगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Updated: 3 Nov 2026, 3:58 PM IST

Holiday Breaking

Holiday Breaking: छत्तीसगढ़ में छुट्टी का ऐलान!(photo-patrika)

Holiday Breaking: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के सरकारी कार्यालयों के लिए स्थानीय अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। अब देवउठनी एकादशी के अवसर पर 20 नवंबर, शुक्रवार को स्थानीय छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण तारीख बदल दी गई। अब 9 नवंबर की जगह 20 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। यह आदेश रायपुर और नवा रायपुर के शासकीय कार्यालयों पर लागू होगा।

Chhattisgarh Holiday List 2026: 20 नवंबर को रहेगी स्थानीय छुट्टी

सामान्य प्रशासन विभाग के नए आदेश के मुताबिक, रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर स्थित शासकीय कार्यालयों में 20 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। इस दिन देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। पहले इस तारीख पर स्थानीय अवकाश घोषित नहीं था।

गोवर्धन पूजा की छुट्टी में किया गया बदलाव

दरअसल, राज्य सरकार ने पहले 9 नवंबर, सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया था। बाद में गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय अवकाश की तारीख में बदलाव करने का निर्णय लिया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

सरकार ने 9 नवंबर के स्थानीय अवकाश को बदलकर अब 20 नवंबर कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय कार्यालयों में देवउठनी एकादशी के दिन स्थानीय छुट्टी रहेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

3 Nov 2026, 3:58 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Holiday Breaking: छत्तीसगढ़ में छुट्टी का ऐलान! देवउठनी एकादशी पर बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 72 हजार कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी, जनगणना के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Teacher Transfer Ban
रायपुर

निकायों में 100 से ज्यादा तबादलों के बाद हलचल, आखिर आदेश रुकवाने में क्यों जुटे अधिकारी? जानें मामला

- Chhattisgarh Government Transfer
रायपुर

रायपुर में हजारों घरों में पहुंचा मटमैला पानी, फिल्टर प्लांट में बड़ी चूक, फेंकना पड़ीं पानी की कई बाल्टियां

Raipur water supply
रायपुर

Delhi से लौटकर CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस

CG News
रायपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! नए सिरे से कर निरीक्षक भर्ती कराने का दिया निर्देश, कराने का दिया निर्देश

CG High court
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.