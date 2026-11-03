Holiday Breaking: छत्तीसगढ़ में छुट्टी का ऐलान! देवउठनी एकादशी पर बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय, आदेश जारी

Holiday Breaking: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के सरकारी कार्यालयों के लिए स्थानीय अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। अब देवउठनी एकादशी के अवसर पर 20 नवंबर, शुक्रवार को स्थानीय छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण तारीख बदल दी गई। अब 9 नवंबर की जगह 20 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। यह आदेश रायपुर और नवा रायपुर के शासकीय कार्यालयों पर लागू होगा।