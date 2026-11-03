रायपुर में हजारों घरों में पहुंचा मटमैला पानी, फिल्टर प्लांट में बड़ी चूक, फेंकना पड़ीं पानी की कई बाल्टियां

प्लांट के अधिकारियों के अनुसार करीब आधा दर्जन टंकियों की सप्लाई से ऐसी स्तिथि निर्मित हुई है, लेकिन उस पानी फिटकरी की पर्याप्त मात्रा थी, इसलिए प्रदूषित पानी नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि अभी हाल ही बारिश से आसपास के खेतों का पानी खारुन नदी में पहुंचा, जिससे कि अचानक नदी का जलस्तर 30 इंच तक बढ़ गया। यही पानी काठाडीह इंटेकवेल से फिल्टर प्लांट आया। क्योंकि नदी का पानी ज्यादा मटमैला और कलरयुक्त होने की िस्थति में चूना और ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण किया जाता है, परंतु रात के अंधेरे में फिल्टर प्लांट के कर्मचारी समझ नहीं पाए।