Delhi से लौटकर CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस

CM Sai Delhi Visit: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली के एक दिवसीय दौरे से लौटने के बाद प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की सरकार की योजना साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ की कुल ऊर्जा खपत का 15 प्रतिशत हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना है। इसके लिए सौर ऊर्जा के विस्तार और आम लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो 2026 में शामिल हुए थे। रायपुर लौटने पर उन्होंने सम्मेलन के अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने राज्योत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन और कांग्रेस नेताओं के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी।