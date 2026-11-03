3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

‘राष्ट्रहित के मुद्दे पर सभी को साथ होना चाहिए’, अनुच्छेद 370 का जिक्र कर बोले रायपुर विधायक सुनील सोनी

Naxalism in Chhattisgarh: रायपुर में आयोजित प्रबुद्धजन संगोष्ठी में विधायक सुनील सोनी ने राष्ट्रहित के मुद्दों पर तर्कपूर्ण चर्चा की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर अराजकता नहीं, बल्कि सकारात्मक और तथ्यपूर्ण संवाद होना चाहिए।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Updated: 3 Nov 2026, 1:08 PM IST

CG News

राष्ट्रहित के मुद्दे पर सभी को साथ होना चाहिए(photo-patrika)

BJP MLA Sunil Soni: लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत सोमवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में प्रबुद्धजन संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, शशांक शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने अपने विचार रखे। इस दौरान विधायक सुनील सोनी ने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर कुतर्क नहीं, बल्कि तर्क के आधार पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के विषयों में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है।

Chhattisgarh Politics: सत्ता के लिए अराजकता फैलाने का लगाया आरोप

विधायक सुनील सोनी ने कहा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए अराजकता का माहौल बनाकर देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर सभी को सकारात्मक सोच के साथ चर्चा करनी चाहिए। केवल विरोध करने के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उन्होंने इस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर निराशा भी जताई।

CG Teacher Exam Date 2026: 3,560 पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख बदली, अब 6 और 20 दिसंबर को होगा एग्जाम

ये भी पढ़ें
CG Teacher Exam Date 2026

अनुच्छेद 370 और 35A का किया जिक्र

संगोष्ठी में सुनील सोनी ने अनुच्छेद 370 और 35A का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब संसद में इन प्रावधानों को समाप्त किया जा रहा था, तब सभी को साथ खड़ा होना चाहिए था। उनके मुताबिक, राष्ट्रहित से जुड़े फैसलों पर राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर विचार करने की जरूरत है।

नक्सलवाद और विकसित भारत के मुद्दे पर रखी बात

विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की पहचान समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग सकारात्मक माहौल में भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश विकसित, स्वदेशी और सशक्त भारत की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है, तब सभी को सहयोग की भावना से काम करना चाहिए।

भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुए शामिल

वृंदावन हॉल में आयोजित इस संगोष्ठी में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, शशांक शर्मा सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्षों, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। संगोष्ठी के दौरान लोकतंत्र, राष्ट्रहित और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े विषयों पर विचार रखे गए।

Surguja News: पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त, 6 जिलों के 819 कर्मचारियों को नोटिस जारी

ये भी पढ़ें
Surguja News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

3 Nov 2026, 1:08 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘राष्ट्रहित के मुद्दे पर सभी को साथ होना चाहिए’, अनुच्छेद 370 का जिक्र कर बोले रायपुर विधायक सुनील सोनी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! नए सिरे से कर निरीक्षक भर्ती कराने का दिया निर्देश, कराने का दिया निर्देश

CG High court
रायपुर

कृषि विभाग में 42 अधिकारियों की नई पदस्थापना, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की तबादला सूची

Officers Transfer
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अगले कुछ घंटों में बिगड़ेगा मौसम, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना

Cyclone Murasu
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अगले कुछ घंटों में बिगड़ेगा मौसम, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना

newsupdate

Mahtari Vandan Yojana: दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ा उपहार, महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त कल होगी जारी

Mahtari Vandan Yojana
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.