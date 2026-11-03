‘राष्ट्रहित के मुद्दे पर सभी को साथ होना चाहिए’, अनुच्छेद 370 का जिक्र कर बोले रायपुर विधायक सुनील सोनी

BJP MLA Sunil Soni: लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत सोमवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में प्रबुद्धजन संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, शशांक शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने अपने विचार रखे। इस दौरान विधायक सुनील सोनी ने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर कुतर्क नहीं, बल्कि तर्क के आधार पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के विषयों में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है।