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CG Teacher Exam Date 2026: 3,560 पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख बदली, अब 6 और 20 दिसंबर को होगा एग्जाम

CG Teacher Recruitment Exam: छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब 3,560 पदों के लिए परीक्षाएं 6 और 20 दिसंबर 2026 को आयोजित होंगी।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 1 Nov 2026, 7:06 PM IST

CG Teacher Exam Date 2026

CG Teacher Exam Date 2026: 3,560 पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख बदली(photo-AI)

CG Teacher Exam Date 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखों में बदलाव किया है। पहले अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली ये परीक्षाएं अब दिसंबर में होंगी। प्रशासनिक कारणों से परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। नई तारीखों के अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर और शिक्षक भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

CG Teacher Vacancy 2026: अक्टूबर की जगह दिसंबर में होगी परीक्षा

संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका आयोजन 6 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख भी बदल दी गई है। पहले यह परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी थी, जिसे अब 20 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित किया गया है।

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16 जिला मुख्यालयों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र

परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है।

3,560 पदों पर की जाएगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 3,560 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें शिक्षक के 1,068 पद, सहायक शिक्षक के 2,292 पद और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 200 पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए मिला अतिरिक्त समय

परीक्षा की तारीखों में बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। जिन उम्मीदवारों का पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है या जिन्हें रिवीजन के लिए अधिक समय की जरूरत थी, वे अब नए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे इस समय का उपयोग पाठ्यक्रम पूरा करने और नियमित अभ्यास में करें।

प्रवेशपत्र और दिशा-निर्देशों पर रखें नजर

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी होने से संबंधित आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए। परीक्षा केंद्र, समय और अन्य जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी प्रवेशपत्र में दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले प्रवेशपत्र डाउनलोड करें और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें।

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1 Nov 2026, 7:06 PM IST

Published on:

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