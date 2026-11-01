CG Teacher Exam Date 2026: 3,560 पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख बदली, अब 6 और 20 दिसंबर को होगा एग्जाम

CG Teacher Exam Date 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखों में बदलाव किया है। पहले अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली ये परीक्षाएं अब दिसंबर में होंगी। प्रशासनिक कारणों से परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। नई तारीखों के अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर और शिक्षक भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।