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इंटरव्यू से पहले कॉपी मिले, फिर हो आगे की प्रक्रिया! CGPSC अभ्यर्थियों की मांग, भूपेश बघेल से लगाई गुहार

Chhattisgarh Public Service Commission: CGPSC मुख्य परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों ने पुनर्मूल्यांकन और इंटरव्यू से पहले RTI के जरिए उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी देने की मांग की। इसके लिए उन्होंने पूर्व CM भूपेश बघेल से मुलाकात कर समर्थन मांगा।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Oct 17, 2026

CGPSC

CGPSC अभ्यर्थियों की मांग, भूपेश बघेल से लगाई गुहार(photo-patrika canva create)

CGPSC Controversy: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी मांगें उठाई हैं। मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान युवाओं ने उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और साक्षात्कार से पहले सूचना के अधिकार (RTI) के तहत अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग रखी। अभ्यर्थियों का कहना है कि साक्षात्कार से पहले उन्हें अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने प्रदर्शन को समझ सकें और पुनर्मूल्यांकन की मांग पर विचार कर सकें।

CGPSC Main Exam 2025: पुनर्मूल्यांकन और RTI के जरिए कॉपी देने की मांग

CGPSC मुख्य परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने अपनी मांगें रखीं। उनकी प्रमुख मांगों में उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन और साक्षात्कार से पहले RTI के माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी उपलब्ध कराना शामिल है। अभ्यर्थियों की मांग है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें अपनी उत्तरपुस्तिकाएं देखने का अवसर दिया जाए। इससे उन्हें अपने उत्तरों और मूल्यांकन को समझने में मदद मिल सकेगी।

भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि आज भिलाई निवास में CGPSC मुख्य परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों से भेंट-मुलाकात हुई। उन्होंने आगे लिखा कि अपनी मेहनत से अपने भविष्य और न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे युवाओं ने पुनर्मूल्यांकन तथा साक्षात्कार से पहले RTI के माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने अभ्यर्थियों के समर्थन में कहा कि युवा साथियों के साथ हम सब खड़े हैं।

CGPSC अभ्यर्थियों की मांग पर सबकी नजर

CGPSC मुख्य परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों की इस मुलाकात के बाद पुनर्मूल्यांकन और उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की मांगों पर संबंधित स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें रखी हैं और भूपेश बघेल ने उनके समर्थन में अपनी बात कही है।

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Updated on:

17 Oct 2026 05:20 pm

Published on:

17 Oct 2026 05:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / इंटरव्यू से पहले कॉपी मिले, फिर हो आगे की प्रक्रिया! CGPSC अभ्यर्थियों की मांग, भूपेश बघेल से लगाई गुहार

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