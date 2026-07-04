“सच को तोड़-मरोड़ रही सरकार..” नकटी गांव विवाद पर भूपेश बघेल का BJP पर बड़ा हमला

डॉ. मार्कंडेय ने दावा किया कि वर्ष 2023 के बाद क्षेत्र में अवैध कब्जों की संख्या तेजी से बढ़ी। उन्होंने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत पात्र परिवारों को ढाई डिसमिल भूमि दी जाती है, लेकिन सर्वे में कई लोगों के कब्जे 10 हजार से 17 हजार वर्गफीट तक पाए गए। भाजपा का कहना है कि नकटी गांव नई राजधानी क्षेत्र के नियोजित विकास क्षेत्र का हिस्सा है और यहां अतिक्रमण बढ़ने से विकास योजनाएं प्रभावित हुई हैं।