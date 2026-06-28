2028 चुनाव की तैयारी में जुटी BJP! छत्तीसगढ़ के किसान से युवा तक हर वर्ग पर रहेगा फोकस, रिपोर्ट से होगी समीक्षा

भाजपा ने अपने अलग-अलग मोर्चों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार अलग-अलग लक्ष्य सौंपे हैं। किसान मोर्चा किसानों से जुड़े मुद्दों, कृषि योजनाओं, समर्थन मूल्य, सिंचाई और खेती से संबंधित समस्याओं का फीडबैक जुटाएगा। वहीं महिला मोर्चा महिलाओं तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और महतारी वंदन योजना से जुड़े लाभों पर संवाद करेगा। युवा मोर्चा रोजगार, कौशल विकास, प्रतियोगी परीक्षाओं, स्टार्टअप और खेल गतिविधियों से जुड़े युवाओं के मुद्दों पर काम करेगा।