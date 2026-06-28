रात 12 बजे के बाद जागता है रायपुर का फूड कल्चर, Burger-Pizza और बिरयानी की बढ़ी डिमांड, रोज 20 लाख तक के ऑर्डर

रायपुर में देर रात फूड ऑर्डर करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या स्टूडेंट्स, आईटी सेक्टर और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से शहर में काम करने आए युवा भी लेट नाइट फूड डिलीवरी का बड़ा हिस्सा हैं। रात 11 बजे के बाद थाली की जगह बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, रैप्स, रोल्स और चाइनीज फूड की मांग ज्यादा रहती है। यही वजह है कि कई रेस्टोरेंट अब देर रात तक खुले रहकर अपने मेन्यू में फास्ट फूड और चाइनीज आइटम्स को ज्यादा जगह दे रहे हैं।