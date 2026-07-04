Raipur Accident: छत पर सोलर पैनल लगा रहे दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, एक बाल-बाल बचा

इस दुखद घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में लोगों की भीड़ को कम किया गया। पुलिस दोनों शव को बरामद कर पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले में यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सोलर पैनल लगाते समय सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।