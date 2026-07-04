4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रेत माफियाओं की दबंगई के आगे रायपुर प्रशासन पस्त, सील तोड़कर ले गए जब्त मशीन, कार्रवाई में हुआ खुलासा

Chhattisgarh Sand Mafia: रायपुर के आरंग स्थित हरदीडीह में अवैध रेत खनन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि सेंट्रल माइनिंग टीम द्वारा जब्त कर सील की गई मशीन को रेत माफिया सरकारी सील तोड़कर ले गए।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 04, 2026

Illegal Sand Mining

Illegal Sand Mining: आरंग में रेत माफियाओं की दबंगई(photo-AI)

Illegal Sand Mining: छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगे आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरदीडीह स्थित महानदी रेत खदान में अवैध रेत उत्खनन का बड़ा मामला सामने आया है। यहां रेत माफियाओं की कथित दबंगई ने खनिज विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सेंट्रल माइनिंग टीम द्वारा अवैध उत्खनन के दौरान जब्त कर सील की गई तीन चैन माउंटेड मशीनों में से एक मशीन को माफिया सरकारी सील तोड़कर मौके से ले गए। इस घटना को शासन और प्रशासन के लिए खुली चुनौती माना जा रहा है।

Arang Sand Mafia: शिकायत के बाद हुई थी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और राज्य शासन के निर्देशों के तहत प्रदेश की रेत खदानें फिलहाल बंद हैं। इसके बावजूद हरदीडीह क्षेत्र में महानदी से अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई थी।

शिकायत के आधार पर सेंट्रल माइनिंग की टीम ने 13 मई को पुलिस बल के साथ मौके पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अवैध उत्खनन में लगी तीन चैन माउंटेड मशीनों को जब्त कर नियमानुसार सरकारी सील लगाई गई।

सील तोड़कर मशीन ले जाने का आरोप

कार्रवाई के कुछ समय बाद ही कथित रेत माफियाओं ने सरकारी सील तोड़कर जब्त मशीनों में से एक मशीन को वहां से हटा लिया। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकारी एजेंसी द्वारा सील की गई मशीनें ही सुरक्षित नहीं रह सकीं, तो अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण कैसे संभव होगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था और कानून के प्रति माफियाओं के बेखौफ रवैये को दर्शाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन जारी है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।

उच्चस्तरीय जांच और एफआईआर की मांग

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सरकारी सील तोड़ने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा मिलीभगत सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस मामले ने एक बार फिर प्रदेश में अवैध रेत खनन और उस पर नियंत्रण की व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त, देखें list

ये भी पढ़ें
Alderman List 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Jul 2026 02:05 pm

Published on:

04 Jul 2026 01:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रेत माफियाओं की दबंगई के आगे रायपुर प्रशासन पस्त, सील तोड़कर ले गए जब्त मशीन, कार्रवाई में हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

'गांव कैसे चलाएं?' उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के सामने फूटा सरपंचों का गुस्सा, बोले- विकास कब होगा?

Chhattisgarh Panchayat Fund
रायपुर

छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देने की कवायद, IIM रायपुर में साय मंत्रिमंडल का ‘चिंतन शिविर 3.0’ शुरू

Sai Cabinet Chintan Shivir
रायपुर

आपको भी है JOB की तलाश? 200 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, आज छत्तीसगढ़ में लगेगा प्लेसमेंट कैंप

Chhattisgarh Job Fair
रायपुर

सहकारिता का ‘पिंक मॉडल’ बना मिसाल! महिला समूहों ने गांव से बाजार तक बदल दी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जानें कैसे

International Co-operative Day
Patrika Special News

1942 का जमीन रेकॉर्ड निकाल रायपुर का किसान बोला- मैं हूं 3500 करोड़ संपत्ति का मालिक, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

Raipur airport land
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.