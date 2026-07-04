रेत माफियाओं की दबंगई के आगे रायपुर प्रशासन पस्त, सील तोड़कर ले गए जब्त मशीन, कार्रवाई में हुआ खुलासा

Illegal Sand Mining: छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगे आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरदीडीह स्थित महानदी रेत खदान में अवैध रेत उत्खनन का बड़ा मामला सामने आया है। यहां रेत माफियाओं की कथित दबंगई ने खनिज विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सेंट्रल माइनिंग टीम द्वारा अवैध उत्खनन के दौरान जब्त कर सील की गई तीन चैन माउंटेड मशीनों में से एक मशीन को माफिया सरकारी सील तोड़कर मौके से ले गए। इस घटना को शासन और प्रशासन के लिए खुली चुनौती माना जा रहा है।