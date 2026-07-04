1942 का जमीन रेकॉर्ड निकाल रायपुर का किसान बोला- मैं हूं 3500 करोड़ संपत्ति का मालिक, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

देश की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले कोरबा जिले में एसईसीएल की कोयला खदानों (गेवरा, दीपका, कुसमुंडा) के लिए अपनी जमीनें देने वाले भूविस्थापित किसान पिछले चार दशकों से पुनर्वास और रोजगार के लिए दफ्तरों और आंदोलनों के चक्कर काट रहे हैं। कोसमंदा के शंकर कंवर (जमीन अधिग्रहण 1982), बेलटिकरी के विजय कुमार कंवर (अधिग्रहण 1985) और जरहाजेल के फिरतलाल यादव (अधिग्रहण 1983) जैसे कई पात्र लोग आज भी नौकरी की आस में बूढ़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रशांत झा के मुताबिक, एसईसीएल प्रबंधन अक्सर छोटी-मोटी दस्तावेजी कमियों का बहाना बनाकर पात्र भूविस्थापितों को रोजगार से वंचित रख रहा है। प्रभावितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन न्याय न मिलने के कारण किसान बार-बार उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हैं।