Chhattisgarh News: अब सिर्फ 20 रुपए में सुधरेगी श्रमिक कार्ड की गलती, जानें पूरी प्रक्रिया

मंडल के अनुसार कई बार पंजीयन के दौरान या बाद में जानकारी में बदलाव होने के कारण श्रमिक कार्ड में नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या पते जैसी जानकारियों में त्रुटियां रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए सभी पंजीकृत श्रमिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज सभी विवरणों का मिलान कर लें और यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई दे तो उसका समय रहते संशोधन करा लें।