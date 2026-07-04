Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में बिगड़ा मौसम का मिजाज, कई जिलों में गरज-चमक और बारिश के आसार

छत्तीसगढ़ मौसम अलर्ट (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Weather Update: मौसम केंद्र रायपुर द्वारा जारी ताज़ा बुलेटिन के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है। खासकर रायगढ़ और महासमुंद जिलों में मौसम अधिक सक्रिय रहने की चेतावनी दी गई है। इन क्षेत्रों में लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
प्रदेश के कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ हल्की बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएँ चल सकती हैं। इस मौसम का असर Raipur, Durg, Bilaspur, Janjgir Champa और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।
उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों जैसे Jashpur, Ambikapur, Surajpur, Korea और Balrampur में हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर खेतों और खुले इलाकों में काम करने वालों को।
बस्तर संभाग के जिलों जैसे Bijapur, Kanker, Narayanpur, Kondagaon, Bastar, Dantewada और Sukma में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज़ हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें। खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें और आवश्यक न हो तो यात्रा से बचें। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा उपायों का पालन करना बेहद जरूरी बताया गया है।
प्रदेश में अगले कुछ घंटों तक मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में अधिक सतर्कता की जरूरत है, जबकि येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का असर देखा जा सकता है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह रुक-रुककर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसलिए नागरिकों को मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है।
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