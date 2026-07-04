Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में बिगड़ा मौसम का मिजाज, कई जिलों में गरज-चमक और बारिश के आसार

प्रदेश में अगले कुछ घंटों तक मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में अधिक सतर्कता की जरूरत है, जबकि येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का असर देखा जा सकता है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह रुक-रुककर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसलिए नागरिकों को मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है।