CG Weather News: छत्तीसगढ़ में तीन सिस्टम सक्रिय, आंधी-बारिश और ओले की संभावना, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ रुख बना रह सकता है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण भी मौसम की अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे ऐसे बदलाव पहले की तुलना में ज्यादा तीव्र और अचानक हो रहे हैं। इसी वजह से मौसम विभाग समय-समय पर अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह देता है, ताकि जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।