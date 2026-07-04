छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना की तैयारी! 38 गांवों में 6 जुलाई से शुरू होगी प्री-टेस्ट

इस बार जनगणना में डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इससे डेटा संग्रहण और विश्लेषण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। प्रशासनिक स्तर पर भी इसे लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि जनगणना के आंकड़े भविष्य की योजनाओं, संसाधनों के वितरण और नीतिगत निर्णयों का महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि यह सरकार के लिए विकास योजनाओं की दिशा तय करने वाला अहम दस्तावेज भी है। ऐसे में प्री-टेस्ट की सफलता मुख्य जनगणना की गुणवत्ता और विश्वसनीयता तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी।