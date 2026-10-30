छत्तीसगढ़ में घर बनाने वालों को राहत! PM आवास योजना के तहत मिलेंगी रेत की 5 ट्रिप, जानें कैसे मिलेगा लाभ

PM Awas Yojana Gramin: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए 15 घनमीटर रेत निशुल्क दी जाएगी। शासन ने इसके लिए ‘ई-रेत संगवारी’ ऐप और पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था बनाई है। योजना के तहत निर्माण की जरूरत और चरण के अनुसार हितग्राहियों को अधिकतम 5 ट्रिप रेत मिलेगी। प्रत्येक ट्रिप में 3 घनमीटर रेत उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायत स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से हितग्राहियों को परमिट दिलाया जाएगा। इस पहल से मकान निर्माण की लागत कम होगी और आवास निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।