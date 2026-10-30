LLB Students Protest: धमतरी PG कॉलेज में एक साथ 6 शिक्षकों का ट्रांसफर, छात्रों ने जताई नाराजगी

LLB Students Protest: छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित शासकीय स्नातकोत्तर (PG) महाविद्यालय के विधि संकाय में कार्यरत 6 शिक्षकों का एक साथ कुरूद के नवीन महाविद्यालय में तबादला कर दिया गया है। इस फैसले से LLB के छात्र-छात्राओं में नाराजगी है। विद्यार्थियों का कहना है कि सभी शिक्षकों के स्थानांतरण से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में परेशानी आ सकती है। विरोध जताते हुए छात्रों ने नगर निगम पहुंचकर महापौर रामू रोहरा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने तबादला आदेश पर रोक लगाने और कुरूद कॉलेज में नए शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की। महापौर ने कलेक्टर से चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।