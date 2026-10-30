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LLB Students Protest: धमतरी PG कॉलेज में एक साथ 6 शिक्षकों का ट्रांसफर, छात्रों ने जताई नाराजगी

Dhamtari PG College: धमतरी PG कॉलेज के 6 विधि शिक्षकों के तबादले से LLB के छात्रों में नाराजगी है। छात्रों ने महापौर को ज्ञापन सौंपकर आदेश पर रोक लगाने और कुरूद कॉलेज में नए शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है।
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धमतरी

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Shradha Jaiswal

Updated: 30 Oct 2026, 4:07 PM IST

LLB Students Protest

LLB Students Protest: धमतरी PG कॉलेज में एक साथ 6 शिक्षकों का ट्रांसफर(photo-patrika)

LLB Students Protest: छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित शासकीय स्नातकोत्तर (PG) महाविद्यालय के विधि संकाय में कार्यरत 6 शिक्षकों का एक साथ कुरूद के नवीन महाविद्यालय में तबादला कर दिया गया है। इस फैसले से LLB के छात्र-छात्राओं में नाराजगी है। विद्यार्थियों का कहना है कि सभी शिक्षकों के स्थानांतरण से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में परेशानी आ सकती है। विरोध जताते हुए छात्रों ने नगर निगम पहुंचकर महापौर रामू रोहरा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने तबादला आदेश पर रोक लगाने और कुरूद कॉलेज में नए शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की। महापौर ने कलेक्टर से चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।

Dhamtari PG College: एक साथ 6 विधि शिक्षकों का हुआ तबादला

जानकारी के मुताबिक, जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के तहत शासकीय PG कॉलेज के विधि संकाय में पढ़ाने वाले 6 शिक्षकों का स्थानांतरण कुरूद के नवीन महाविद्यालय में कर दिया गया है। एक साथ सभी शिक्षकों के तबादले की खबर सामने आने के बाद LLB के विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है।

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छात्रों को पढ़ाई और परीक्षा प्रभावित होने की चिंता

विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज में यही 6 शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएं लेते हैं। ऐसे में सभी शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण होने से विधि संकाय की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। छात्रों को आशंका है कि शिक्षकों की कमी के कारण उनका पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में भी परेशानी होगी।

महापौर को ज्ञापन सौंपकर की तबादला रोकने की मांग

शिक्षकों के स्थानांतरण के विरोध में बड़ी संख्या में LLB के छात्र-छात्राएं नगर निगम पहुंचे। यहां उन्होंने महापौर रामू रोहरा को ज्ञापन सौंपकर तबादला आदेश पर रोक लगाने की मांग की। विद्यार्थियों ने कहा कि PG कॉलेज में विधि संकाय की पढ़ाई सुचारु रखने के लिए मौजूदा शिक्षकों को यहीं बनाए रखा जाए।

कुरूद कॉलेज में नए शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

विद्यार्थियों ने मांग की है कि कुरूद के नवीन महाविद्यालय के लिए अलग से शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि धमतरी PG कॉलेज के विधि संकाय की पढ़ाई प्रभावित न हो। उनका कहना है कि सभी शिक्षकों को एक साथ स्थानांतरित करने के बजाय नए कॉलेज में शिक्षकों की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए।

महापौर रामू रोहरा ने दिया समाधान का आश्वासन

वहीं, महापौर रामू रोहरा ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में धमतरी कलेक्टर से चर्चा करेंगे। उन्होंने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने की दिशा में प्रयास करने की बात कही है। अब छात्रों की नजर प्रशासन के अगले कदम पर है।

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Updated on:

30 Oct 2026, 4:07 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / LLB Students Protest: धमतरी PG कॉलेज में एक साथ 6 शिक्षकों का ट्रांसफर, छात्रों ने जताई नाराजगी

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