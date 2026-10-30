बिलासपुर में कोयला कारोबारी के घर ACB/EOW का छापा, रायपुर में ED की कई ठिकानों पर दबिश

छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) से जुड़ी कथित आर्थिक अनियमितताओं के मामले पहले से जांच के दायरे में हैं। ऐसे में अलग-अलग जिलों में जांच एजेंसियों की सक्रियता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शाहबाज खान के निवास पर हुई कार्रवाई को भी इन मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, एजेंसियों ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह छापा किस विशेष प्रकरण के तहत मारा गया है।