बिलासपुर में कोयला कारोबारी के घर ACB/EOW का छापा, रायपुर में ED की कई ठिकानों पर दबिश

बिलासपुर में कोयला कारोबारी के घर ACB/EOW का छापा(photo-patrika)
ED Raid in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार सुबह जांच एजेंसियों की अलग-अलग कार्रवाइयों से कारोबारी जगत में हलचल मच गई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ACB/EOW) की टीमें रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव समेत कई स्थानों पर पहुंचीं। बिलासपुर में कोयला कारोबारी शाहबाज खान के निवास पर ACB/EOW की टीम ने दबिश दी। वहीं, राजधानी रायपुर में ED की टीमों के कई ठिकानों पर पहुंचने की जानकारी सामने आई है।
जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर के उसलापुर स्थित अलका एवेन्यू में कोयला कारोबारी शाहबाज खान के निवास पर शुक्रवार सुबह ACB/EOW की टीम पहुंची। टीम के पहुंचते ही इलाके में हलचल बढ़ गई। बताया जा रहा है कि जांच अधिकारी घर में मौजूद दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि, इस कार्रवाई में अब तक क्या जानकारी सामने आई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) से जुड़ी कथित आर्थिक अनियमितताओं के मामले पहले से जांच के दायरे में हैं। ऐसे में अलग-अलग जिलों में जांच एजेंसियों की सक्रियता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शाहबाज खान के निवास पर हुई कार्रवाई को भी इन मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, एजेंसियों ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह छापा किस विशेष प्रकरण के तहत मारा गया है।
इधर, राजधानी रायपुर में भी ED की टीमों के तीन से चार अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि अधिकारी संबंधित स्थानों पर दस्तावेजों और आर्थिक लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। हालांकि, इन ठिकानों की पहचान और कार्रवाई से जुड़े लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
रायपुर और बिलासपुर के अलावा राजनांदगांव सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी जांच एजेंसियों की गतिविधियों की सूचना मिली है। एक ही दिन कई जिलों में ED और ACB/EOW की अलग-अलग टीमों के पहुंचने से कारोबारी और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि सभी स्थानों पर चल रही कार्रवाई आपस में जुड़ी हुई है या अलग-अलग मामलों से संबंधित है।
फिलहाल जांच एजेंसियों की ओर से कार्रवाई के उद्देश्य, जांच के दायरे और जब्ती से जुड़ा कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जांच के दौरान किन दस्तावेजों या रिकॉर्ड को जब्त किया गया है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही इसकी पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। गौरतलब है कि किसी व्यक्ति के निवास पर जांच एजेंसी की कार्रवाई होना अपने आप में किसी अपराध में उसकी संलिप्तता साबित नहीं करता।
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