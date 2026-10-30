Sanju Tripathi Murder Case: संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी कपिल समेत 22 आरोपी बरी

Sanju Tripathi Murder Case: छत्तीसगढ़ के चर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी समेत सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश के कथित शूटर भी शामिल हैं। अदालत ने आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया। गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2022 को बिलासपुर के सकरी बाइपास पर संजू त्रिपाठी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में कपिल त्रिपाठी सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब अदालत के फैसले के बाद मामला फिर चर्चा में है।