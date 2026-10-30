30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

Sanju Tripathi Murder Case: संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी कपिल समेत 22 आरोपी बरी

Sanju Tripathi Murder News: बिलासपुर के चर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में जिला न्यायालय ने मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी समेत सभी 22 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। 2022 में हुए इस हत्याकांड का फैसला अब चर्चा में है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Updated: 30 Oct 2026, 1:53 PM IST

Sanju Tripathi Murder Case

Sanju Tripathi Murder Case: संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा फैसला(photo-AI)

Sanju Tripathi Murder Case: छत्तीसगढ़ के चर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी समेत सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश के कथित शूटर भी शामिल हैं। अदालत ने आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया। गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2022 को बिलासपुर के सकरी बाइपास पर संजू त्रिपाठी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में कपिल त्रिपाठी सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब अदालत के फैसले के बाद मामला फिर चर्चा में है।

Sanju Tripathi Case Verdict: सकरी बाइपास पर कार घेरकर की गई थी फायरिंग

यह वारदात 14 दिसंबर 2022 को बिलासपुर के सकरी बाइपास पर हुई थी। कुदुदंड निवासी संजू त्रिपाठी अपनी कार से जा रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। हमले में संजू त्रिपाठी की मौके पर ही मौत हो गई थी। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी।

Public Holiday: 2 दिन की छुट्टी का हुआ ऐलान! छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश, जाने Dates

ये भी पढ़ें
Public Holiday

संपत्ति विवाद को लेकर भाइयों में थी रंजिश

पुलिस जांच के मुताबिक, संजू त्रिपाठी और उनके भाई कपिल त्रिपाठी के बीच पैतृक संपत्ति और जमीन के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। जांच एजेंसियों ने इस रंजिश को हत्या की वजह बताया था। पुलिस का आरोप था कि संपत्ति और वर्चस्व को लेकर दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ता गया और इसी के चलते हत्या की साजिश रची गई।

पुलिस ने यूपी के कथित शूटरों समेत 22 लोगों को किया था गिरफ्तार

हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि कपिल त्रिपाठी ने संजू की हत्या के लिए उत्तर प्रदेश से शूटर बुलाए थे। इस मामले में कपिल त्रिपाठी, कथित शूटरों और अन्य सहयोगियों सहित कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था।

अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके। गवाहों के बयानों में विरोधाभास और ठोस साक्ष्यों की कमी को देखते हुए अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।

फैसले के बाद जांच और साक्ष्यों पर उठे सवाल

संजू त्रिपाठी हत्याकांड में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। करीब चार साल पुराने इस मामले में अदालत के फैसले ने एक बार फिर गंभीर आपराधिक मामलों में मजबूत साक्ष्य जुटाने और उन्हें न्यायालय में साबित करने के महत्व को सामने ला दिया है।

CG Transfer Breaking: उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल! एक साथ 91 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, देखें List

ये भी पढ़ें
CG Transfer Breaking

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 1:53 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Sanju Tripathi Murder Case: संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी कपिल समेत 22 आरोपी बरी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर में कोयला कारोबारी के घर ACB/EOW का छापा, रायपुर में ED की कई ठिकानों पर दबिश

CG News
बिलासपुर

ऑनलाइन कमाई के चक्कर में गंवा बैठे लाखों, बिलासपुर में शेयर ट्रेडिंग और पेंशन कार्ड के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड

CG Cyber Fraud
बिलासपुर

बिलासपुर हाईकोर्ट में 19 अफसरों की सर्विस कंफर्म, रजिस्ट्री के कर्मचारियों को भी मिला प्रमोशन

CG High Court Promotion
बिलासपुर

CG Breaking News: त्योहारों से पहले बड़ा खुलासा! अमूल-गोवर्धन-वचन घी के नमूने फेल, खाद्य विभाग ने बढ़ाई जांच

CG Breaking News
बिलासपुर

कोरबा में शिक्षक की नेतागीरी पड़ी भारी, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर जेडी ने किया निलंबित

Teacher Suspended
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.