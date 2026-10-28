CG Transfer Breaking: उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल! एक साथ 91 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, देखें List

CG Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 26 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, विभाग के कुल 91 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इस सूची में आठ प्राचार्य, 70 सहायक प्राध्यापक, चार छात्रावास अधीक्षक और तीन क्रीड़ा अधिकारी शामिल बताए गए हैं। तबादले के बाद संबंधित कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है। हालांकि, पदवार उपलब्ध आंकड़ों का कुल योग 85 है। शेष छह कर्मचारियों के पदों की जानकारी स्पष्ट नहीं है। संबंधित अधिकारी आधिकारिक आदेश में अपनी नई पदस्थापना की जानकारी देख सकते हैं।