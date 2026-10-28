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CG Transfer Breaking: उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल! एक साथ 91 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, देखें List

Chhattisgarh Transfer List: छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 91 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें प्राचार्य और सहायक प्राध्यापक भी शामिल हैं।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 28 Oct 2026, 12:07 PM IST

CG Transfer Breaking

CG Transfer Breaking: उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल!(photo-patrika)

CG Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 26 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, विभाग के कुल 91 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इस सूची में आठ प्राचार्य, 70 सहायक प्राध्यापक, चार छात्रावास अधीक्षक और तीन क्रीड़ा अधिकारी शामिल बताए गए हैं। तबादले के बाद संबंधित कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है। हालांकि, पदवार उपलब्ध आंकड़ों का कुल योग 85 है। शेष छह कर्मचारियों के पदों की जानकारी स्पष्ट नहीं है। संबंधित अधिकारी आधिकारिक आदेश में अपनी नई पदस्थापना की जानकारी देख सकते हैं।

CG Transfer News 2026: उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई कर्मचारियों को नई जगह पदस्थ किया गया है। इससे संबंधित महाविद्यालयों में प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा।

8 प्राचार्य और 70 सहायक प्राध्यापक शामिल

प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, तबादला सूची में आठ प्राचार्य और 70 सहायक प्राध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा चार छात्रावास अधीक्षकों और तीन क्रीड़ा अधिकारियों के नाम भी सूची में बताए गए हैं। हालांकि, इन पदों के लिए बताई गई संख्या का कुल योग 85 होता है, जबकि रिपोर्ट में कुल 91 तबादलों का उल्लेख है। शेष छह कर्मचारियों के पदों का विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।

कहां देखें तबादला आदेश और पूरी सूची?

उच्च शिक्षा विभाग के तबादलों से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश और संलग्न सूची देखना जरूरी है। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी आदेश में अपना नाम, नई पदस्थापना और अन्य विवरण जांच सकते हैं। महत्वपूर्ण: करीब 100 स्कूल शिक्षकों के अलग तबादला आदेश की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस खबर को उच्च शिक्षा विभाग के 91 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों तक ही सीमित रखा गया है।

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28 Oct 2026, 12:07 PM IST

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