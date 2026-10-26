Cyclone Arnab Update: 28 अक्टूबर को खराब मौसम के बीच घर से निकलने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, बस्तर में हाई अलर्ट जारी

दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और आसपास के जिलों में चक्रवात का असर अधिक देखने को मिल सकता है। दी गई जानकारी के अनुसार, कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। वहीं, कुछ स्थानों पर 200 मिलीमीटर तक बारिश होने की चेतावनी का भी उल्लेख किया गया है। लगातार बारिश होने पर निचले इलाकों में पानी भरने, सड़कों पर आवागमन प्रभावित होने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा हो सकता है।