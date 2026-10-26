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CG Transfer News: छत्तीसगढ़ PWD में बड़ा फेरबदल! 91 उप अभियंताओं के तबादले, देखें list

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) में बड़ा फेरबदल हुआ है। विभाग ने 91 उप अभियंताओं (सिविल) के तबादले किए हैं। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करना और निर्माण कार्यों में तेजी लाना है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 26 Oct 2026, 3:08 PM IST

CG Transfer News

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ PWD में बड़ा फेरबदल!(photo-patrika )

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 91 उप अभियंताओं (सिविल) के तबादले किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और फील्ड में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाना है।

PWD Transfer News: 91 उप अभियंताओं की नई पदस्थापना

लोक निर्माण विभाग ने राज्य में 91 उप अभियंताओं (सिविल) का स्थानांतरण किया है। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत संबंधित अधिकारियों को नई जगहों पर जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में तबादला आदेश में शामिल अधिकारियों के नाम और उनकी नई पदस्थापना का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।

निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर

विभाग की ओर से किए गए इस फेरबदल का उद्देश्य फील्ड स्तर पर कामकाज को बेहतर बनाना और निर्माण कार्यों की गति बढ़ाना है। उप अभियंता सड़क, भवन और अन्य निर्माण परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी पदस्थापना में बदलाव से विभागीय कामकाज और परियोजनाओं की निगरानी पर असर पड़ सकता है।

प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की पहल

लोक निर्माण विभाग में किए गए इन तबादलों को प्रशासनिक कसावट लाने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल, तबादला आदेश से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध होने पर अधिकारियों की नई पदस्थापना और अन्य विवरण सामने आ सकेंगे।

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26 Oct 2026, 3:08 PM IST

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