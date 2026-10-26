CG Transfer News: छत्तीसगढ़ PWD में बड़ा फेरबदल! 91 उप अभियंताओं के तबादले, देखें list

विभाग की ओर से किए गए इस फेरबदल का उद्देश्य फील्ड स्तर पर कामकाज को बेहतर बनाना और निर्माण कार्यों की गति बढ़ाना है। उप अभियंता सड़क, भवन और अन्य निर्माण परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी पदस्थापना में बदलाव से विभागीय कामकाज और परियोजनाओं की निगरानी पर असर पड़ सकता है।