26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर भी मिलेगा राशन, बुजुर्गों के लिए नॉमिनी और OTP की सुविधा

Ration Card News: राशन दुकान पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर भी पात्र हितग्राही राशन ले सकते हैं। बुजुर्गों के लिए नॉमिनी और OTP आधारित प्रमाणीकरण की वैकल्पिक सुविधा का प्रावधान है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Updated: 26 Oct 2026, 1:20 PM IST

Chhattisgarh News

राशन दुकान में रखी सामग्री (photo Patrika)

Ration Distribution: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने के दौरान यदि बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होता है, तो भी पात्र हितग्राहियों के लिए राशन प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। ऐसे हितग्राही, जिन्हें फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण में परेशानी होती है, वे नियमानुसार नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति अथवा ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए लोगों से अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रमित नहीं होने की अपील की है।

खाद्य नियंत्रक ने बताया

रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। यदि किसी पात्र व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मशीन में मैच नहीं होता है, तो नियमानुसार उपलब्ध अन्य माध्यमों से राशन प्राप्त करने की सुविधा मिल सकती है। इससे विशेष रूप से बुजुर्गों और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाई का सामना करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है।

फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर क्या करें?

राशन दुकान में कई बार मशीन पर अंगूठे या उंगली का निशान दर्ज नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने की आशंका हो सकती है। हालांकि, खाद्य विभाग के अनुसार केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संबंधित व्यक्ति राशन प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में हितग्राही राशन दुकान संचालक से वैकल्पिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नियमानुसार नॉमिनी के माध्यम से या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए संबंधित व्यवस्था की शर्तों और प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा।

बुजुर्ग हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के दौरान परेशानी होने पर बुजुर्गों को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। फिंगरप्रिंट मशीन में निशान का मिलान नहीं होने पर उन्हें बार-बार प्रयास करना पड़ता है। ऐसे में राशन मिलने को लेकर भी चिंता बनी रहती है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। इसलिए बुजुर्गों सहित अन्य पात्र हितग्राहियों को केवल फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण राशन से वंचित होने की आशंका नहीं पालनी चाहिए। वे संबंधित राशन दुकान से नॉमिनी या ओटीपी के माध्यम से राशन लेने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भ्रामक जानकारी से बचने की अपील

खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्गों और अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने संबंधी जानकारी अधूरी और भ्रामक हो सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। विभाग का कहना है कि इन व्यवस्थाओं की सही जानकारी लोगों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि राशन वितरण को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा न हो। हितग्राहियों को किसी भी समस्या की स्थिति में राशन दुकान संचालक से निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।

पात्र हितग्राही जान लें ये बात

राशन लेने के दौरान फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। पात्र हितग्राही नियमानुसार उपलब्ध वैकल्पिक माध्यमों के बारे में जानकारी लेकर राशन प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनी या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 1:20 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर भी मिलेगा राशन, बुजुर्गों के लिए नॉमिनी और OTP की सुविधा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 9 नवंबर को अवकाश घोषित, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

Public Holiday
रायपुर

Government Jobs: छत्तीसगढ़ में व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, 854 पदों पर होगी भर्ती

Government Jobs
रायपुर

2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा! स्मृति ईरानी के दौरे का दूसरा दिन, मंत्रियों के साथ अहम बैठक

BJP Chhattisgrah
रायपुर

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगा 2% DA और एरियर? फेडरेशन ने सरकार से जल्द फैसले की मांग

CG News
रायपुर

Raipur News: दिवाली पर राशनकार्डधारियों को मिल सकती है सौगात, एटीएम से 24 घंटे मिलेगा चावल

Raipur Grain ATM
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.