छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर भी मिलेगा राशन, बुजुर्गों के लिए नॉमिनी और OTP की सुविधा

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के दौरान परेशानी होने पर बुजुर्गों को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। फिंगरप्रिंट मशीन में निशान का मिलान नहीं होने पर उन्हें बार-बार प्रयास करना पड़ता है। ऐसे में राशन मिलने को लेकर भी चिंता बनी रहती है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। इसलिए बुजुर्गों सहित अन्य पात्र हितग्राहियों को केवल फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण राशन से वंचित होने की आशंका नहीं पालनी चाहिए। वे संबंधित राशन दुकान से नॉमिनी या ओटीपी के माध्यम से राशन लेने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।