Heavy Rainfall: छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा चक्रवात का असर, 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी

भारी बारिश के दौरान शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम और नगरीय निकायों को नालियों तथा नालों की सफाई, जलनिकासी के साधनों की जांच और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिन इलाकों में पहले बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या सामने आती रही है, वहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई है। प्रशासन का प्रयास है कि बारिश के कारण आम लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो और जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ग्रामीण इलाकों में भी जलभराव और नदी-नालों के जलस्तर में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निगरानी रखने पर जोर दिया जा रहा है।