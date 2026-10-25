मकान बनाना होगा और महंगा? रायपुर में रेत की कीमत और लोडिंग चार्ज पर मनमानी के आरोप

रेत की कीमत के साथ लोडिंग शुल्क को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि विभाग की ओर से निर्धारित 650 रुपये के लोडिंग शुल्क के मुकाबले कुछ मामलों में एक वाहन से 3,000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जा रही है, तो इसकी जांच और जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि लोडिंग के नाम पर कितनी राशि लेने की अनुमति है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित घाट संचालकों या अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। रेत की वास्तविक कीमत, लोडिंग शुल्क और परिवहन लागत को अलग-अलग स्पष्ट करने से उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनसे किस मद में कितनी राशि ली जा रही है।